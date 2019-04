MILAN, DONNARUMMA E PAQUETÀ IN GRUPPO

16/04/2019

Buone notizie dall'infermeria del Milan per Gennaro Gattuso che, nella trasferta di Parma, potrà quasi certamente contare su Gianluigi Donnarumma e, forse, anche su Lucas Paquetà. Come riporta 'Sky Sport', infatti, sia il portiere sia il giovane brasiliano si sono allenati regolarmente in gruppo e dunque dovrebbero tornare a disposizione del tecnico. Entrambi i giocatori si erano fatti male due settimane fa durante la gara contro l'Udinese: Donnarumma aveva subito un infortunio muscolare, mentre Paquetà aveva rimediato una distorsione alla caviglia.