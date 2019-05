MILAN, ABATE: "CUORE E ATTRIBUTI, ORA SERVONO I RISULTATI"

06/05/2019

Ignazio Abate commenta così Milan-Bologna: "Ringrazio Gattuso ma conosco la sua stima nei miei confronti. Era una partita delicata. Abbiamo lasciato troppi punti per strada, cinque punti su ventuno sono troppo pochi. Dopo il derby c’è stato un crollo mentale. Oggi era da portare a casa, bisogna mantenere la calma perché se si mette la stessa rabbia e determinazione degli avversari la qualità esce. Abbiamo fatto fatica ma la vittoria è meritata. Bakayoko? Sono cose spiacevoli che non devono accadere, Gattuso sa gestire queste situazioni. Ci ha mandato in ritiro e abbiamo meditato. Indossare questa maglia non è facile, serve fare sacrifici per ottenere grandi vittorie. Speriamo in queste tre giornate di fare qualcosa di buono ma non possiamo mollare di una virgola. Dobbiamo pensare a Firenze ora. Io credo che già nel periodo dei dodici infortuni, chi giocava meno si è fatto trovare pronto. Ci siamo compattati e fatto una striscia di vittorie non indifferente ma poi si è inceppato qualcosa. È inutile negare che siamo in difficoltà mentale. Ormai condizione o non condizione, problemi o non problemi dobbiamo fare risultati con il cuore e gli attributi".