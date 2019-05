MESSICO, MARADONA: "SONO TRISTE"

06/05/2019

Le speranze di Diego Maradona di vincere il suo primo titolo da allenatore sono tramontate: i suoi Dorados hanno perso la finale dei playoff e quindi non hanno conquistato la promozione nella massima serie messcana. La squadra si è arresa all'Atletico San Luis ai supplementari: decisiva la rete al 103' dello spagnolo Bilbao. L'andata, giocata a Culiacan, si era conclusa sull'1-1. Per la seconda finale consecutiva, e sempre contro la squadra di San Luis Potosì, il 'Pibe' resta così a mani vuote. La sconfitta ha interrotto la striscia di imbattibilità di 14 partite dei Dorados, che hanno affrontato un pubblico ostile di quasi 25.000 persone che hanno fischiato Maradona senza sosta. "Sono triste per i miei ragazzi", ha commentato a fine match l'argentino.