MESSICO, 1-1 PER I DORADOS DI MARADONA IN FINALE

03/05/2019

I Dorados allenato da Diego Armando Maradona hanno pareggiato 1-1 in casa nella finale di andata del Campionato di Seconda Divisione messicana contro l'Atle'tico San Luis. La gara di ritorno è in programma domenica in casa dell'Atletico, vincitrice già del campionato Apertura. "E' un peccato perche' i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme", ha commentato il 58enne Maradona al termine della partita. Dorados in vantaggio dopo 9 con un rigore 'generoso' trasformato da Baez. Il pareggio del San Luis al 72' con Castro.