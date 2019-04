MAZZARRI: "SIAMO LA RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO"

20/04/2019

Walter Mazzarri si gode la vittoria sul Genoa e il balzo in classifica. "Prandelli non è uno di primo pelo, è uno che sa mettere la squadra in campo, ci pressavano e ci davano fastidio - ha spiegato il tecnico del Toro analizzando la gara -. Nel primo tempo non eravamo noi, mi sono arrabbiato tanto al 45', avevamo un po' di giocatori acciaccati, poi ci siamo dati una scrollata, ci siamo guardati in faccia ed anche per orgoglio abbiamo reagito. Nel secondo tempo si è giocato meglio e concesso poco, abbiamo fatto meglio dal punto di vista del gioco". Poi su Sirigu: "Ha fatto parate da fuoriclasse, non ci sono fuoriclasse solo in attacco, ma anche in difesa. Lui in questo momento è arrivato al top della maturazione, è uno dei migliori portiere in Italia". Quanto al prossimo scontro diretto col Milan per l'Europa, Mazzarri ha le idee chiare: "Noi siamo la rivelazione del campionato, stiamo facendo cose straordinarie ed abbiamo tutto da guadagnare. Nel Milan ci sono giocatori di altissimo livello, è una squadra forte ed in questo momento dobbiamo affrontarlo con organizzazione e spensieratezza". "Oggi è stato tutto molto bello, i nostri tifosi cantavano e sembrava si giocasse in casa - ha concluso -. E' bello dare soddisfazione a questa piazza gloriosa, ci sono cinque finale e vediamo cosa succede".