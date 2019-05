MARSIGLIA, GARCIA: "BALOTELLI VITTIMA DELLA FURBIZIA DEGLI AVVERSARI"

02/05/2019

"Mi fido delle persone. Mi ha detto che il suo gesto non era volontario. Ma una cosa è certa: Mario è anche vittima della furbizia dei suoi avversari". Così Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Marsiglia, difende Mario Balotelli dopo le polemiche per l'espulsione rimediata contro il Nantes. "Io stesso, quando ho giocato contro di lui, divevo ai miei giocatori di provocarlo. Mario è molto esposto. Ma ora lo trovo più saggio e più riflessivo", aggiunge. "Non deve rispondere alle provocazioni. Comunque non è un imbroglione", conclude Garcia.