MARADONA SI OFFRE ALLO UNITED: "SONO L'ALLENATORE GIUSTO"

05/06/2019

Dai Dorados in Messico al... Manchester United? Tutto è possibile se di mezzo c'è Diego Armando Maradona. In un'intervista rilasciata a 'FourFourTwo', il fuoriclasse argentino ha parlato del suo sogno di arrivare a sedersi sulla panchina dei 'Red Devils', club che, come ha rivelato, ha sempre seguito con interesse. Tanto da sognare ora di riuscire ad allenarlo. "Se il Manchester United ha bisogno di un allenatore, io sono l'uomo giusto. So che vendono tante magliette in giro per il mondo, ma hanno bisogno di vincere trofei. Io posso farlo. Lo United è sempre stato uno dei miei club preferiti da tanto tempo, ha sempre avuto tanti grandi giocatori e grandi squadre sotto Sir Alex Ferguson".