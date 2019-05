MARADONA AL FESTIVAL DI CANNES PER IL DOCUMENTARIO SULLA SUA VITA

10/05/2019

La sua presenza sulla Croisette promette di scatenare il pubblico del Festivale di Cannes: Diego Maradona è il protagonista di un documentario selezionato fuori concorso nella kermesse francese, ulteriore conferma del fascino suscitato negli artisti dalla figura tragica incarnata dal leggendario ex calciatore argentino. Le star del cinema non mancheranno sulla Croisette, da Leonardo Di Caprio a Brad Pitt, da Alain Delon a Penelope Cruz. Così come star del rock del calibro di Elton John, Bono o Iggy Pop. Ma nessuno di loro è più conosciuto di Maradona, divenuto idolo planetario nel 1986 vincendo la Coppa del Mondo con l'Argentina, grazie al suo magico piede sinistro e a quel gol contro l'Inghilterra ormai entrato nella storia e famoso come la 'mano di Dio'. Un eroe moderno la cui grandezza, il genio che eleva il calcio al rango di arte, e la decadenza segnata dal doping, le droghe e una vita sempre border line, non hanno mai smesso di far trattenere il respiro a milioni di tifosi in tutto il mondo.