MALAGÒ: "ADESIVI ANTISEMITI? SENZA PAROLE"

09/01/2019

Il presidente del Coni Giovanni Malagò si dice "allibito, senza parole" di fronte agli adesivi antisemiti romanisti comparsi oggi in alcuni quartieri di Roma, così come è "pazzesco" quanto accaduto ieri con gli incidenti tra gli ultrà della Lazio e la polizia. A margine del consiglio informale del Coni, Malagò ha anche risposto ad una domanda su un possibile clima di tensione attorno al mondo ultrà. "Spero sia solo casuale, spero di no e mi auguro che non sia così, altrimenti sarebbe un enorme passo indietro"