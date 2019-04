LIVERPOOL, VAN DIJK: "NON ANDIAMO A BARCELLONA IN VACANZA"

30/04/2019

"Penso che Messi sia il miglior giocatore al mondo. Ma non c'è solo lui, tutto il Barcellona è una squadra di grandissima qualità". Così Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, parla al sito della Uefa a poche ore dalla semifinale di andata di Champions League con il Barcellona. Van Dijk ha già giocato una volta a Barcellona, nel dicembre 2013 con la maglia del Celtic: in quell'occasione gli scozzesi vennero demoliti 6-1 nonostante l'assenza di Messi, fuori per un problema muscolare. "Ho rivisto dei video, ma quando perdi 6-1 nessun difensore può dire di aver giocato una buona partita", ha dichiarato. "La cosa positiva però è che ho fatto un'esperienza che mi ha comunque aiutato a crescere", ha aggiunto. Parlando del sistema difensivo del Liverpool, il forte centrale olandese ha detto: "Noi non difendiamo uno contro uno. Cerchiamo di difendere e di attaccare da squadra, e anche noi non siamo male. Di certo non andiamo a Barcellona a fare vacanza".