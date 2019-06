LIVERPOOL CAMPIONE, LA ROMA È PIÙ RICCA

02/06/2019

La Roma ringrazia Mohamed Salah per il gol che ha trascinato il Liverpool alla vittoria della Champions League. L’attaccante egiziano ha trasformato il rigore per i Reds al secondo minuto di gioco, una rete che, insieme a quella di Origi nel finale, ha regalato il trionfo a Klopp e ha fatto sorridere anche il club giallorosso. Nelle casse giallorosse entreranno circa 4,5 milioni di euro derivanti dai bonus previsti dagli accordi per le cessioni di Salah, di due anni fa (per 42 milioni più 8 di bonus), e di Alisson la scorsa stagione (62 più 10). Denaro che la Roma riutilizzerà per il mercato e per rendere competitiva la rosa per la prossima stagione.