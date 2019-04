LIGUE 1: VALANGA LILLE, OK NIZZA

28/04/2019

Cinque le partite valida per la 34.a giornata di Ligue 1 disputate nel pomeriggio. Importante in chiave Champions League la netta vittoria del Lille, 5-0 sul Nimes. Vittoria casalinga anche per il Nizza, 3-0 al Guincamp. Il Caen supera 1-0 il Dijon. Pareggio in Amiens-Strasburgo 0-0 e Angers-Reims 1-1.