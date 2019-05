LIGUE 1, MONACO KO: SPETTRO RETROCESSIONE

11/05/2019

Si infiamma la lotta per non retrocedere nella Ligue 1. Digione e Caen vincono rispettivamente contro Strasburgo (2-1) e Reims (3-2) nella gara valida per la 36/a giornata di campionato e tornano a sperare nella salvezza. Il Monaco infatti cade 1-0 in casa del Nimes e viene risucchiato nella bagarre per non retrocedere. Terminano in parità invece le partite tra Nizza e Nantes (1-1) e tra Amiens e Tolosa (0-0).