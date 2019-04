LIGUE 1, LIONE KO: VITTORIA SALVEZZA PER IL NANTES

12/04/2019

Il Nantes supera il Lione per 2-1 nel secondo anticipo della 32esima giornata di Ligue 1. La reti di Coulibaly all'11' e Limbombe all'83' per i padroni di casa. Momentaneo pareggio dell'Olympique firmato da Terrier al 41'. In classifica, il Nantes sale a 34 punti e vede avvicinarsi sempre di piu' la salvezza. Lione che resta invece terzo con 56 punti, in lotta per un posto in Champions League.