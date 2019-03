LIGA, UNA NORMA CONTRO IL CALDO

28/03/2019

In Spagna calciatori e tifosi saranno tutelati da una norma contro il caldo, una vera e propria fascia oraria protetta per evitare problemi legati alle alte temperature. La Federcalcio (RFEF), infatti, ha stabilito che, nel periodo compreso fra il 20 maggio e il 15 settembre, nessuna partita di rilevanza nazionale potrà essere disputata prima delle ore 19,30. Nel corso dell'attuale stagione, la nuova norma riguarderà l'ultima giornata della Liga (poco importa se si giocherà domenica 19, ma in un primo momento le partite erano tutte fissate con inizio alle 16), in futuro coinvolgerà anche le prime sfide stagionali.