LEGA SERIE A: VIA ALL'ASSEMBLEA SU DATE CALENDARI E SUPERCOPPA

01/07/2019

È iniziata l'assemblea della Lega Serie A con all'ordine del giorno la decisione della data in cui verrà stilato il calendario della prossima Serie A e la data della prossima Supercoppa italiana fra Juventus e Lazio. All'esame anche la proposta di Mediapro in tema di diritti tv, attività e implementazione del progetto contro la pirateria e l'approvazione del budget per il 2019/2020. Presenti tutti i club.