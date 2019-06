LEGA PRO, IL BARI PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE

21/06/2019

Il Bari ha depositato oggi in Lega la documentazione per l'iscrizione al campionato di serie C 2019-2020, "ottemperando - è scritto in una nota del club - a tutti gli adempimenti richiesti". Sul mercato c'è un nuovo passo in avanti nella costruzione della rosa: c'è l'accordo per un triennale con l'esterno Tomasz Kupisz (1990). I pugliesi hanno raggiunto l'accordo con l'Ascoli (detentore del cartellino) e con il procuratore del calciatore polacco, che firmerà il nuovo contratto i primi di luglio.