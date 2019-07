LAZIO DAL SINDACO CON LA COPPA ITALIA

10/07/2019

La Lazio in Campidoglio accolta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. Presenti alla celebrazione, andata in scena all'Aula Giulio Cesare, il presidente Claudio Lotito, l'allenatore Simone Inzaghi con lo staff tecnico, la squadra e l'aquila Olimpia.