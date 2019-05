LAZIO, CORREA: "VINCERE LA COPPA CI RIEMPIREBBE D'ORGOGLIO"

11/05/2019

"Vincere la Coppa Italia salverà la stagione? Non so se salverà la stagione ma sicuramente darà un po' di orgoglio a quello che abbiamo fatto durante l'anno". Parole dell'attaccante della Lazio Correa dopo la vittoria sul Cagliari. "Abbiamo fatto la partita giusta con l'atteggiamento giusto. Con l'Atalanta è stata una brutta sconfitta e serviva una vittoria per arrivare alla finale di Coppa Italia di mercoledì. Sarà fondamentale essere belli compatti. Siamo una squadra e siamo tutti pronti".