LAZIO, ACERBI: "BENE LA COPPA ITALIA MA RIMANE L'AMARO IN BOCCA"

27/05/2019

"Finita questa stagione mi rimane la gioia della Coppa Italia e un po' di amaro in bocca perché sicuramente avremmo potuto fare meglio in campionato". E' questo il bilancio di fine stagione del difensore della Lazio Francesco Acerbi in un post su Facebook. "Ora qualche giorno di riposo e poi sotto con gli allenamenti", ha aggiunto il centrale dei biancocelesti.