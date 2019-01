KEITA: "RAZZISMO? NON FAR PAGARE TUTTI"

09/01/2019

"Quanto accaduto a Koulibaly non si ripeterà? Lo vedo un po' difficile, di gente ignorante ce n'è sempre in giro e purtroppo non abbiamo tutti la stessa educazione. Se non lo hanno imparato da bambini non lo faranno a 30 o 40 anni". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita Balde a proposito del fenomeno del razzismo negli stadi. "Non si deve far pagare 100 persone per 10 - ha aggiunto a Sky - . Ognuno è responsabile di ciò che fa. Aprire lo stadio ai bambini? E' una bella cosa, mi piace come idea. Ai giovani dico di imparare le cose buone del campo, ci sono, bisogna guardare quelle".