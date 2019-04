JUVENTUS, PJANIC: "ADANI? HA RAGIONE ALLEGRI"

29/04/2019

Miralem Pjanic è tornato sul diverbio tra Allegri e Adani, schierandosi con il proprio tecnico: "Dire qualcosa a questa Juve è una mancanza di rispetto: tanta gente chiacchiera un po’ troppo, senza capire tanto di calcio. Poi se il calcio migliore sta nel palleggiare, sicuramente qualcosa in più si deve fare e dobbiamo fare. La squadra deve dominare ancora di più le partite, in Europa soprattutto. Abbiamo gente molto preparata e il mister è uno di questi nel sapere che cosa dobbiamo fare per l’anno prossimo" le parole a La Stampa.