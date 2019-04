JUVENTUS, DYBALA: "SODDISFAZIONE ENORME ESSERE QUI"

23/04/2019

Paulo Dybala, nella rubrica di Tuttosport "Caro Campione ti scrivo", ha risposto alle domande di piccoli tifosi. "La Juventus è una squadra davvero importante, che ha sempre avuto dei grandi campioni. Far parte di questo team è una soddisfazione enorme, così come giocare insieme a tanti campioni. Ronaldo? Un fuoriclasse ed è sempre un piacere giocare con questo tipo di calciatori. Cristiano fa sembrare facili cose che in realtà sono molto difficili".