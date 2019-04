JUVENTUS, ALLEGRI: "VINCERE MAI FACILE"

20/04/2019

"Questo scudetto ha un valore importante, nonostante i punti di vantaggio è stato difficile, vincere non è mai semplice": Massimiliano Allegri racconta così l'ottavo scudetto consecutivo della Juventus, il quinto per lui in altrettante stagioni sulla panchina bianconera. "Abbiamo avuto tanti infortunati e, di conseguenza, abbiamo lavorato meno del solito", spiega il tecnico, che chiede alla sua squadra di "migliorare dal punto di vista psicologico: gli imprevisti vanno saputi gestire, bisogna giocare con totale serenità".