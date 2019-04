JUVE, ZEBINA: "LA SERATA DI DYBALA"

16/04/2019

In vista della sfida di stasera tra Juventus e Ajax, Jonathan Zebina, ex terzino dei bianconeri e della Roma, ha parlato ai microfoni di MC Sport: "L'assenza di Chiellini è importante, ma non decisiva. Secondo me la Juventus passerà il turno, per la sua esperienza e l'abitudine nel saper gestire i momenti difficili. All'Ajax manca l'esperienza di queste grandi partite. Può essere la serata di Dybala. La partita della svolta per lui dopo un periodo un po' complicato: è difficile giocare al fianco di grandi giocatori, stasera l'argentino potrà rimettere in mostra tutte le sue qualità".