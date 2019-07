JUVE, UN FRANCOBOLLO PER LO SCUDETTO

05/07/2019

Poste italiane comunica che oggi sarà emesso dal Mise un francobollo ordinario per celebrare la conquista dello scudetto della Juventus. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.