JUVE, SZCZESNY: "PRONTO PER LA PRE-STAGIONE"

29/05/2019

"Deluso", perché non può disputare le prossime due partite con la Polonia, ma "felice di aver finalmente risolto un problema al ginocchio che mi ha infastidito per alcuni mesi". Il portiere della Juve Szczesny sorride nella foto pubblicata su Instagram dopo l'intervento al ginocchio destro. Il polacco, pollice all'insù, si dice "in attesa di una rapida ripresa e di essere pronto per la pre-stagione".