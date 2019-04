JUVE STABIA PROMOSSA IN SERIE B

20/04/2019

La Juve Stabia è ufficialmente tornata in Serie B. La squadra campana ha conquistato la promozione matematica vincendo il Gruppo C della Lega Pro con due partite d’anticipo. Il vantaggio di quattro punti sul Trapani secondo è infatti da considerare come un +7, dato che nella prossima giornata ci sarà la vittoria a tavolino contro il Matera. Il successo decisivo è arrivato nel pomeriggio, con il 2-1 rifilato alla Vibonese in un match sempre in bilico.