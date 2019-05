JUVE: SMENTITE SU GUARDIOLA, SI "SGONFIA" IL TITOLO

23/05/2019

Perde terreno la Juve a Piazza Affari dopo che sono state smentite le indiscrezioni su un possibile arrivo dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, sulla panchina bianconera. Il titolo, che era arrivato a guadagnare fino a quasi il 5% in mattinata, è passato in territorio negativo e cede lo 0,24% a 1,43 euro. Sugli 'strappi' in Borsa della Juve ha acceso un faro anche la Consob, che sta analizzando sia l'operatività sul titolo, cioé chi compra e chi vende, sia i flussi di informazioni che lo stanno muovendo.