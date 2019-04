JUVE: PRIMAVERA FAGIOLI SI FERMA PER ARITMIA

19/04/2019

Dopo il caso di Khedira un altro giocatore della Juve si ferma per un'aritmia cardiaca. E' il diciottenne trequartista Nicolo' Fagioli, in forza alla squadra Primavera. Ne dà notizia la società bianconera sul sito ufficiale. "Fagioli che nei giorni scorsi è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna, si legge nel comunicato - dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell'attività sportiva agonistica".