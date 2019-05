JUVE, PJANIC ESALTA RONALDO

23/05/2019

Non bastano i piedi per diventare un grande calciatore. Parole di Pjanic, che per chiarire il concetto usa CR7 come esempio. "Ci sono calciatori che hanno fatto grandi carriere pur non avendo piedi straordinari - ha spiegato durante l'evento Randstad all'Allianz Stadium -. E' la testa che ti fa progredire, nella vita e nel lavoro". "Per esempio Cristiano Ronaldo è molto forte in questo aspetto - ha aggiunto -. Ha un livello di concentrazione fuori dal comune, quando le cose vanno bene ma anche quando vanno male. E' forte di testa e sicuro di se, per questo va sempre avanti".