JUVE, PARATICI: "MAROTTA IMPORTANTISSIMO"

27/04/2019

Beppe Marotta è stato "importantissimo" nella carriera di Fabio Paratici. Lo ammette lo stesso ds della Juventus a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro l'Inter, di cui Marotta è diventato amministratore delegato dopo 8 anni vissuti in bianconero proprio al fianco di Paratici. "Ora lavora per un altro club - evidenzia Paratici - e ognuno fa i suoi interessi per il proprio club. Per me è stato importantissimo, se sono arrivato a fare il dirigente a un certo livello grandi meriti vanno a lui che mi ha insegnato tantissimo. Abbiamo condiviso tante vittorie, posso solo rivederlo con piacere".