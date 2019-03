JUVE, NIENTE DI GRAVE PER DYBALA

31/03/2019

Il suo forfait all'ultimo momento prima della gara con l'Empoli aveva preoccupato i tifosi bianconeri, ma secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il problema muscolare accusato da Paulo Dybala non preoccupa più di tanto la Juventus. Proprio perché non è stato rischiato, il giocatore argentino dovrebbe saltare al massimo la sfida infrasettimanale contro il Cagliari, per poi essere disponibile contro il Milan.