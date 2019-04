JUVE, NEDVED: "RONALDO? FELICI SE RECUPERA, SENZA FRETTA"

06/04/2019

Pavel Nedved non ha aggiunto notizie nuove sulla condizione fisica di Cristiano Ronaldo in vista della sfida contro l'Ajax. "Sta facendo di tutto perché quella è la sua competizione. Saremmo felici di recuperarlo, ma non abbiamo alcuna fretta. Siamo tutti positivi, lui vorrebbe sempre giocare. Avrebbe voluto giocare gia' stasera ma l'abbiamo dovuto frenare", ha detto a Sky.