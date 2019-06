JUVE, MAROCCHI: "IL RITORNO DI BUFFON VOLUTO DA AGNELLI"

29/06/2019

Secondo l'opinionista ed ex giocatore bianconero Giancarlo Marocchi, è stato il presidente Agnelli a muoversi in prima persona per il ritorno di Buffon alla Juventus: “Il ritorno di Buffon alla Juve è un’operazione a sorpresa, che non mi sarei mai aspettato. E quando si va al di fuori della logica può voler dire solo una cosa, che si è mosso direttamente Andrea Agnelli ed è stato voluto da lui”.