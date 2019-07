JUVE, I CONVOCATI PER LA TOURNÉE IN ASIA

19/07/2019

Tutto pronto per lo "Juventus Summer Tour 2019 Powered by Jeep", la tournée che vedrà impegnati i bianconeri a Singapore, in Cina e Corea del Sud. Per gli impegni in calendario, mister Sarri ha convocato 27 giocatori. Nell'elenco figurano Szczesny, che si è unito al gruppo, e Higuain, considerato ormai un esubero alla Continassa. Assente invece Chiellini, alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro. Restano a Torino per i programmi di recupero anche Perin, Douglas Costa, Khedira, Pjaca e Ramsey. Ecco l'elenco completo dei convocati: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 7 Ronaldo, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 34 Loria, 35 Di Pardo, 36 Coccolo, 37 Beruatto, 39 Kastanos, 40 Toure, 41 Muratore, 43 Frederiksen, 44 Mavididi, 45 Pereira, 77 Buffon.