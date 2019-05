JUVE, DE SCIGLIO: "IL MERCATO NON CI CONDIZIONA"

09/05/2019

"Le voci di mercato non ci condizionano assolutamente. Siamo concentrati e, anche con la Roma, giocheremo la nostra partita". Mattia De Sciglio sgombra il campo dalle voci che potrebbero destabilizzare l'ambiente bianconero, a cominciare da quelle sul presunto cambio di allenatore, e promette la solita Juventus concentrata anche nelle ultime tre partite di campionato. L'obiettivo è chiudere al meglio la stagione, tra la soddisfazione per l'ottavo scudetto e la delusione per l'eliminazione dalla Champions: "Il rammarico c'è sempre quando si guardano le semifinali o quando si guarderà la finale - ammette il giocatore - Le due semifinali sono state la dimostrazione che in Champions può succedere di tutto anche dopo i primi novanta minuti. Anche il minimo episodio può ribaltare completamente il risultato o compromettere la qualificazione da una parte o dall'altra".