JUVE, CHIELLINI: "QUESTA SQUADRA HA ANIMA E CUORE"

03/05/2019

Giorgio Chiellini ha analizzato il pareggio nel derby della Mole. "Questa squadra ha un’anima e ha cuore, lo ha dimostrato in queste due partite, magari non siamo partiti benissimo, oggi molto meglio rispetto a sabato scorso, però fino alla fine vogliamo dimostrare di essere i più forti e di meritare questo scudetto e di avere uno slancio positivo per la prossima stagione - ha spiegato a 'Sky Sport' il difensore bianconero -. Non andiamo in gita da nessuna parte, vogliamo finir bene e credo che queste due partite ne sono la dimostrazione. E’ chiaro che senza l’assillo dei tre punti magari qualcosina perdiamo in alcuni dettagli ma, come ho detto prima, abbiamo tanti attributi e cuore, lo abbiamo dimostrato anche stasera, oltre a giocatori di grandissima qualità". Sulla rivalità Ronaldo-Messi. "Sono un po’ paragonabili a Nadal e Federer. Alla fine un giorno è il più forte del mondo Cristiano Ronaldo, un giorno Messi. La verità è che sono due extraterrestri che fanno un altro sport rispetto a noi, siamo fortunati ad averlo in squadra".