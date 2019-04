JUVE, CHIELLINI: "CON RONALDO SI PARTE DA 1-0"

27/04/2019

"Bisogna toglierci di dosso il pensiero di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. L'unico modo è andare in campo. Siamo fortunati a giocare queste grandi partite". Così Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, commenta il pareggio in casa dell'Inter. "Nel secondo tempo si è vista la vera Juve, che ha stravinto con merito il campionato e che ha dimostrato di essere più forte con tutto il rispetto per l'Inter", aggiunge. "Anche nelle prossime partite vogliamo continuare a fare bene, siamo contenti di aver fatto una buona partita e vogliamo fare bene pure nelle prossime", dice ancora Chiellini. "Ronaldo anche oggi ha fatto bene, è un fuoriclasse e c'è poco da dire. Con lui parti sempre da 1-0", conclude Chiellini.