JUVE, CANCELO: "NON HO MESSO LIKE AD #ALLEGRIOUT"

25/04/2019

Joao Cancelo ha smentito il suo like all'hashtag #allegriout che ha spopolato sui social dopo l'eliminazione in Champions. "Ne ho sentito parlare, ma sinceramente io non c’entro nulla, non avrebbe alcun senso da parte mia fare una cosa del genere. Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe alcun senso. Sono notizie false di chi vuole creare polemica tra me e l’allenatore. Apprezzo moltissimo Allegri, è una grande persona e di quello che sono oggi, molto lo devo a lui", ha detto a Dazn.