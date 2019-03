JUVE, CANCELO: "CON CR7 IN SQUADRA TUTTO PIU' FACILE"

19/03/2019

"Avere un giocatore come Cristiano in squadra rende tutto più facile. Non deve dimostrare niente a nessuno. Sia in nazionale che in ogni club dove gioca, fa la storia". Così il difensore della Juve Joao Cancelo nella conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. Il terzino lusitano oltre che del ritorno di CR7 in nazionale ha parlato anche della sua prima stagione in bianconero. "Sto facendo bene. Ogni anno che passa imparo e in questo momento mi sto allenando con due dei migliori difensori del mondo, Chiellini e Bonucci. Il livello è molto alto e sento che imparo molto. Oggi sono un giocatore migliore di un anno o due fa".