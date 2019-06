JARDEL: "MI DROGAVO QUANDO GIOCAVO IN EUROPA"

18/06/2019

Dichiarazioni pesanti di Mario Jardel, ex bomber brasiliano che ha giocato in Porto, Galatasaray, Sporting Lisbona (e anche Ancona): "Sono entrato per curiosità nel mondo della droga quando giocavo in Europa, la consumavo regolarmente quando ero in vacanza perché durante la stagione sarei stato fermato dall'antidoping. Ora mi sono liberato di tutto questo e lavoro perché i giovani non commettano i miei stessi errori".