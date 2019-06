ITALIA, VERRATTI: "VITTORIA CHE CI SERVIRA' PER IL NOSTRO CAMMINO"

11/06/2019

"Con Lorenzo (Insigne, ndr) ho passato un anno fantastico a Pescara, ho giocato molto con lui e ci capiamo subito, mi ha fatto un bell'assist. Nel primo tempo è stata dura, giocavamo uomo contro uomo ed era difficile, però il calcio internazionale è così, non si può fare sempre un bel gioco, noi ci proviamo, ma siamo stati bravi a stare tranquilli, a non abbatterci e a recuperare". Così il centrocampista della Nazionale Marco Verratti dopo il successo sulla Bosnia valido per le qualificazioni a Euro 2020. "Se vogliamo crescere e migliorare bisogna anche fare errori, siamo un gruppo giovane e questa partita ci servirà per il nostro cammino".