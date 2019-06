ITALIA U20, IL CT: "CON MALI SFIDA TOSTA"

05/06/2019

"Sanno soffrire e ripartire e noi ci dobbiamo preparare ad una partita molto tosta". Paolo Nicolato, ct dell'Under 20 impegnata al Mondiale in Polonia, ha presentato così la sfida dei quarti di finale contro il Mali, che ieri sera ha battuto ai rigori l'Argentina. "Hanno dimostrato di essere forti - ha proseguito il selezionatore degli azzurrini, che ha assistito alla gara - Sono i Campioni d'Africa, in questo Mondiale hanno sempre segnato grazie a degli elementi dotati di grande tecnica ma soprattutto in virtù della loro struttura fisica".