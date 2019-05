ITALIA U20: I CONVOCATI PER IL MONDIALE

14/05/2019

Il tecnico Paolo Nicolato ha ufficializzato la lista dei 21 calciatori convocati per il Mondiale Under 20 che si disputerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. L'Italia farà il suo esordio giovedì 23 maggio a Gdynia con il Messico, domenica 26 maggio a Bydgoszcz affronterà l'Ecuador e ancora a Bydgoszcz mercoledì 29 se la vedrà con il Giappone nell'ultimo incontro del Gruppo B. L'elenco dei convocati. Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus); Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta); Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta); Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).