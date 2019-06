ITALIA, INSIGNE KO: IN DUBBIO PER LA GRECIA

03/06/2019

In vista di Grecia-Italia (sabato ad Atene), emerge sempre piu forte la volontà di Mancini di puntare sul tridente con Bernardeschi falso nove insieme a Chiesa e Insigne, ma verso la fine dell’allenamento è spuntato l’imprevisto: il capitano del Napoli si è fermato per un colpo rimediato in un contrasto con Izzo. Le conseguenze sono ancora da valutare ma sembra che Insigne abbia lasciato il campo più che altro per precauzione. E’ uscito dagli spogliatoi con una vistosa fasciatura alla tibia destra ma è apparso sereno, tanto da scherzare sull’episodio con lo stesso Izzo.