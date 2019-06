ITALIA DONNE, CT BERTOLINI: "L'AUSTRALIA CI TEME? FA PIACERE"

08/06/2019

"Fa piacere, se una nazionale come l'Australia dice che teme l'Italia vuol dire che dei passi in avanti ne abbiamo fatti e che il nostro movimento sta crescendo. Stiamo iniziando a mettere le nostre giocatrici nelle migliori condizioni per esprimerci". Lo ha detto la ct dell'Italia femminile Milena Bertolini in conferenza stampa alla vigilia della gara d'esordio nel Mondiale contro l'Australia. "Fino a qualche anno fa non c'erano calciatrici considerate al di fuori dei nostri confini, quando ci sono riscontri da parte degli avversari fa piacere. Vedo queste ragazze fare le cose al massimo e con grande passione e voglia di migliorarsi - ha aggiunto - Vuol dire che non ci sottovalutano. L'Australia è una squadra molto forte, la posizione nel ranking lo dice. E' una squadra di prima fascia, dalla loro hanno una grande fisicità e intensità oltre che dei talenti importanti".