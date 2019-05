ITALIA-BOSNIA, CI SARÀ ANCHE PJANIC

24/05/2019

Importante notizia per la Bosnia che l'11 giugno sfiderà l'Italia per le qualificazioni ad Euro 2020: l'Uefa ha accolto il ricorso sull'espulsione di Miralem Pjanic contro la Grecia. Il centrocampista della Juventus aveva ricevuto due turni di squalifica ma ne è stato scontato uno: salterà la Finlandia, sarà a disposizione per la sfida contro gli azzurri.