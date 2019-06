ITALIA, BONUCCI: "CON MANCINI È CAMBIATO TUTTO"

10/06/2019

In vista della gara contro la Bosnia, in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini si è presentato Leonardo Bonucci. E il difensore azzurro ha subito attribuito al lavoro del ct i buoni risultati della Nazionale. "Quello che è cambiato, su tutti, è il nostro ct - ha spiegato il difensore delal Juve -. È arrivato con una idea ben precisa, di riflesso è andata a spargersi nel calcio italiano. Tanti giovani sono riusciti a imporsi, dando il proprio contributo". "L'obiettivo mio e di Chiellini è far capire cosa significa stare dentro una squadra come la Nazionale - ha aggiunto -. Si è ricreato un grande gruppo, i giovani stanno facendo alla grande il loro lavoro".