ITALDONNE, GIULIANI: "TORNIAMO A CASA CON ORGOGLIO ED ESPERIENZA"

29/06/2019

"Purtroppo abbiamo preso gol su due palle inattive, loro erano una squadra molto fisica ma ci portiamo dietro tante cose positive. Nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto, credo non ci sia niente di più bello. Ci portiamo a casa tanta esperienza e orgoglio". Queste le considerazioni di Laura Giuliani, portiere della nazionale femminile, al termine del ko contro l'Olanda ai Mondiali. "Non avevamo niente da chiedere, abbiamo giocato tranquille ora torniamo a casa per ricominciare da dove abbiamo interrotto", aggiunge alla Rai.